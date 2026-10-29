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Shell'in net karı üçüncü çeyrekte yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara çıktı

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Shell'in üçüncü çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara ulaştı. Şirket, rafineri marjları ve sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarındaki artışın etkisiyle gelecek 3 ay için 5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

Enerji şirketi Shell'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Shell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 10,81 milyar dolar net kar elde etti. Bu miktar, 2025'in üçüncü çeyreğindeki 5,43 milyar dolarlık net karla kıyaslandığında yüzde 99 artışa karşılık geliyor. Shell'in üçüncü çeyrek karı önceki çeyreklik dönemdeki 9,83 milyar dolara göre de artış gösterdi.

Şirketin haziran-eylül dönemindeki karının 3,04 milyar dolarlık kısmı entegre doğal gaz iş kolundan sağlanırken, petrol ve gazın çıkarılmasını kapsayan upstream iş kolunda 3,19 milyar dolar kar elde edildi.

Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemde net karının 10,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Söz konusu kar artışında, Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle rafineri kar marjlarının rekor seviyeye ulaşması ve sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Şirket, gelecek 3 ay için 5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladıı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, küresel enejri sisteminde ciddi aksaklıkların devam ettiği bir dönemde güçlü sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Güçlü performansımız sayesinde, önümüzdeki üç ay boyunca 5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağımızı duyurabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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