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Fransa'dan tüketici koruma ihlali nedeniyle e-ticaret platformu Shein'a 22 milyon avro ceza

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Fransa Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF), e-ticaret platformu Shein'a tüketici koruma kurallarına uymadığı gerekçesiyle 22 milyon avro ceza kesti. Ürün izlenebilirliği, teslimat ve iade süreçlerindeki eksiklikler gerekçe gösterildi.

Fransa Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü, tüketici koruma kurallarına uymadığı gerekçesiyle e-ticaret platformu Shein'a 22 milyon avro ceza kesti.

Yerel basının Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğünün (DGCCRF) açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Çin merkezli Shein alışveriş sitesinde ürün izlenebilirliği ile teslimat ve iade süreçlerinde uygulama eksiklikleri tespit edildi.

DGCCRF, bu gerekçelerle tüketici koruma kurallarını ihlal ettiğini tespit ettiği siteye 22 milyon avro ceza kesti.

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu olan Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), geçen yıl haziranda, Shein'ın uyguladığı yanıltıcı pazarlama tekniklerine ilişkin AB Komisyonu'na ve AB tüketici koruma otoritelerine şikayette bulunmuştu.

DGCCRF, ürünler üzerindeki indirimlerle ilgili yanıltıcı ticari uygulamalara başvurduğu gerekçesiyle Shein'a geçen yıl 40 milyon avro ceza kesmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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