Haberler

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini bildirdi. Bakan Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ödemelerinde tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı.
  • Tecil işlemlerinde ilk taksit dahil tüm taksitler eşit tutarlarda ödenebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemeleri ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçti. Söz konusu gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı

Epstein skandalı sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor