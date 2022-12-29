SGK önünde oluşan EYT kuyruğu bakanlığı harekete geçirdi! Başvuru için e-Devlet'i tavsiye ettiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası SGK kapılarında oluşan EYT yoğunluğuna çare olmak adına bir video yayınladı. Bakanlığın yayınladığı videoda eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi de dahil olmak üzere tüm EYT işlemlerinin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceği ifade ediliyor.