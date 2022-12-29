SGK önünde oluşan EYT kuyruğu bakanlığı harekete geçirdi! Başvuru için e-Devlet'i tavsiye ettiler
Ekonomi Haberleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası SGK kapılarında oluşan EYT yoğunluğuna çare olmak adına bir video yayınladı. Bakanlığın yayınladığı videoda eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi de dahil olmak üzere tüm EYT işlemlerinin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşan kuyruk sonrası, işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı.
Buna göre vatandaşlar, SGK'ya gitmeden evde, cepte, internette, 7/24, istediği anda, istediği yerde e-Devlet'te işlem yapabiliyor.
e-Devlet platformu üzerinden hizmet süreleri görülebiliyor, eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi yapılabiliyor. Emeklilik başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.