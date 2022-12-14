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SGK listeyi paylaştı! Bu mesleklerden birini yapan erken emekli olabilecek

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yıpranma payı nedeniyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı.

Türkiye'de bazı mesleklerde erken emeklilik imkanı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip oluyor. SGK aracılığı ile açıklanan bilgilere göre belirlenmiş meslek gruplarında çalışan kişiler 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen kişiler de bu haktan faydalanmak istiyor.

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN BAZI ŞARTLAR GEREKLİ

'Yıpranma hakkı' ismi ile bilinen fakat teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlamakta. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor. Bu hak ise son gerçekleştirilen düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

ERKEN EMEKLİLİK ELDE EDEN MESLEKLER

  • Madencilik ve yeraltı işleri
  • Cıva üretimi işleri
  • Demir ve Çelik fabrikaları
  • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
  • Radyoaktif işlerde
  • Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Emniyet-Polis-Mit çalışanları
  • Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
  • Basın ve gazetecilik işleri
  • TRT'de haber hizmetinde çalışanlar
  • TBMM yasama organı üyeleri
  • Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar
  • Kurşun ve arsenik işleri
  • Su altında çalışmayı gerektiren işler
  • Alüminyüm fabrikaları
  • Döküm fabrikaları
  • Çimento fabrikaları
  • Cam fabrika ve atölyeleri
  • Kok fabrikaları
  • Termik santraller
  • İtfaiye ve yangın söndürme işleri
  • İhtiyat pilotları
  • Diş tabibi
  • Eczacı
  • Tabip
  • Hemşire
  • Ebe
  • Hastabakıcı hemşireler
  • Toplum sağlığı teknisyeni
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Med Cezir:

Gece görev yapan tüm personeller erken emekli olmalı

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Emre Yumuk:

Burdan herkese soruyorum fabrikalarda senelerce çalışan emekçi işçiler erken emekli olamazken milletvekilleri nasıl erken emekli olabiliyor ? Şimdi bu adalet mi ?

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DOĞAN KEMER :

cumhurbaşkanı ve yardımcıları ve bakanlar yazık çok çalışıyorlar kaldırın şunu listeden yeter insanlarla dalga geçmeyin ayıp ayıp

Cevap Yaz 2 25 Yayından Kaldır
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