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SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

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SGK, malulen emeklilik başvurusu yapacaklar için geçerli hastalıkları içeren yeni bir liste ve gerekli şartları yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından malulen emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler için geçerli hastalıkları barındıran yeni bir liste yayımlandı. Söz konusu listede, erken emeklilik hakkı kazanmak isteyen çalışanlar için gerekli olan şartlarda yer alıyor.

Bir takım sağlık sorunları ile mücadele eden çalışanlar, malulen emeklilik çerçevesinde erkenden emekli aylığı alabiliyor. Ekonomim'in haberine göre; SGK, dikkate alınacak hastalıklar listesinde gidilen değişiklikleri açıkladı.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

SGK, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek isteyenler için birkaç temel şart koşuyor. Öncelikli şart ise sigortalı kişinin, en az 10 sene boyunca prim ödemiş olması ve toplamda bin 800 gün prim gün sayısına ulaşmış olması. Aynı zamanda mevcut hastalığının, iş gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp oluşturması şartı da koşuluyor. Tüm şartları taşıyanlar malulen emeklilik hakkından yararlanarak, erken emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR

SGK, malulen emeklilik kapsamına alınan sağlık sorunlarını içeren listeyi duyurdu. Güncellenen listede yer alan sağlık sorunları, ciddi ve kronik hastalıkları içeriyor. SGK tarafından açıklanan, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen başlıca hastalıklar şu şekilde: Kanser, epilepsi, parkinson, beyin tümörleri, behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), bipolar bozukluk, tüberküloz, şizofreni, multipl skleroz (MS), siroz, zeka geriliği, demans, uzuv kayıpları, görme kaybı ve felç.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Malulen emeklilik çerçevesinde başvuruda bulunacakların, SGK tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Belgeler arasında çalışma hayatına dair evraklar, tıbbi raporlarla alakalı belgeler ve prim ödeme durumu yer alıyor. SGK tarafından saptanan prosedürler kapsamında sunulan evraklar titizlikle incelemeye alınıyor.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

en az 10 sene boyunca prim ödemiş olması ve toplamda bin 800 gün prim gün sayısına ulaşmış olması. 10 sene prim ödeyip nasıl 1800 günle emekli olunuyor acaba:)) haberi yazan arkadaş sallamış 10 sene sigortalılık süresi ve 5 yıl yani 1800 gün dese daha anlaşılır

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hayatın, sağlığın değerini, kıymetini bilen bir insan seçme şansı olsa bu hastalık ve engelleri taşıyıp emekli olacağına sağlıklı bir şekilde emekli olmadan yaşamını sürdürmek ister

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Yuzde 60 engelle hala calisan varsa zaten sistem yok demektir.

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Haber YorumlarıDursun Karagöz:

yalan uzul kayip i olamiyor cunku tapor vermiyorlar jolincli sekil sinir seviyesinin altindanoluyor

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Haber Yorumlarıremat tamer:

rapormu alabiliyoruz ki 10 sene önce %70 alıyorum şimdi %10 ancak alabilidim yakında askere çağıracaklar sen sağlammışsın diye..rapor oranlarını kırpa kırpa kuşa çevirdiniz yarım yarım çalışıyoruz

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Haber YorumlarıSerkan Diler:

bence ülkenin yüzde sekseni şizofren bukadar yükü nasıl kaldıracak hükğmet

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