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SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

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SGK tarafından başlatılan "sahte sigortalılık" denetimlerinde usulsüzlük tespit edilen kişilerin sayısı 100 bine ulaştı. Denetimlerde çoğunlukla "naylon şirketler" üzerinden yatırılan SGK primlerine odaklanılırken bu yolla emekli olanların evlerine tebligat gönderildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Türkiye'deki toplam emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı alan vatandaşların sayısını 'sahte sigortalılık denetimleri' ile törpülemeye başladı.

SAHTE SİGORTALILIK RAKAMI 100 BİNE ULAŞTI

Geriye dönük başlatılan denetimlerde, son birkaç yılda tespit edilen sahte sigortalılık rakamı 100 bine ulaşırken, bu kişilerin emekli aylıklarına yönelik uygulanacak tasarruflar da belli oldu.

İKAMET ADRESİNE TEBLİGAT YOLLANIYOR

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; emekliliği uygunsuzluk içeren kişilerin tespitinin ardından ilk aşamada SGK tarafından ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat yollanmakta. Bu yazıda belirtilen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi talep edilirken, 3 iş günü içinde davete icabet edilmesinin önemli olduğu hatırlatılıyor. Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler yeniden tahsil ediliyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

SGK denetimlerinde emekliliğin usulsüzlüğünün tespiti halinde ilk aşamada ilgili kişinin emekli maaşı almasına son veriliyor. Ardından bugüne kadar aldığı emekli aylıkları yasal faiziyle birlikte hesaplanıyor ve geri ödemesi için ilgili kişiye gönderiliyor. Ayrıca sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.

USULSÜZLÜK İNCELEMELERİNDE ZAMANAŞIMI BULUNMUYOR

Sahte sigortalılık incelemelerinde geriye doğru yapılacak incelemeler için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Bu tür usulsüzlük tespitleri, süre kısıtlaması olmaksızın geçmiş dönemi kapsayabilir.

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SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Sahte diploması olanlarında yetkilerini alacakmısınız belki 20 30 yıl sahhte diplomasıyla makam mevkiler yöneltiler onlarada yapacanızmı bı işl3m

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Haber YorumlarıEmrullah Aslan:

Önce kendi çaldıklarınızı yerine koyun ondan sonra milletin peşine düşün

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

Çok iyi yapıyor devletimiz .. Böyle devleti dolandıralar hesap günü sizi uyanıklar.. biz 25 senedir çalışıyoruz lan vicdansizlar ..çalışmadan nasıl emekli oldunuz .

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Haber YorumlarıSeyit Ahmet SAHÍN:

Sahte sigortalı nasıl oluyor.ben anlamadım benim adıma SGK kayıt açmış para yatırmış şirket yıllarca şimdi sahte emekli olmuş diyor 100 bin kişi var diyor bu zamana kadar devlet neredeymiş hesap ta para yoksa emekli olamaz

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Haber YorumlarıAli:

Hırsızların 'Hırsız var' diye bas bas bağırdığı bir Ülke olduk. Yazık vallahi Çok Yazık !!!

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Haber Yorumlarıengin çakıcı:

SGK tüm alacağını tahsil etmişse nasıl zarara uğradım diye şikayetçi oluyor?

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Haber YorumlarıuCube :

Arkadaş bunu en başında incelemeniz gerekmiyor muydu? Yani bunu emekli yapmadna önce incelenmesi gereken bir şey, emekli yaptıktan sonra mı bilerek paralara çökme gibi şeyler yapıyorsunuz. Önce verin sonra, suçu sahtecilik diye emekliye atın. Niye verdiniz sahteyse... ;))

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Haber YorumlarıMert Ali null:

devlet budur, hakkaniyet dürüstlük sahtekarlığa yer yok

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Haber YorumlarıAli can:

öyle görünüyor ki kurunun yanında yaş da yanacak oy vermezsiniz ha alın size hesabı ayıkla pirincin taşını

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Haber YorumlarıAhmet null:

Saydınmı la alavuncu

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