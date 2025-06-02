SGK, Emekli Ödemelerini 4 Haziran'da Yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ve hak sahiplerinin aylık ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK, sosyal medya hesabından emekli aylık ödemelerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA