Seydişehir Leblebisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi

Seydişehir Leblebisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçenin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Seydişehir Leblebisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, ilçenin her bir değeriyle yakından ilgilendiklerini, bu değerlerin gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Seydişehir Leblebisinin ilçe tarihinde ve ekonomisinde geçmişten günümüze önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir Leblebisi coğrafi işaret alan ilk yöresel ürünümüz oldu. Seydişehir Leblebisinin coğrafi işaretle tescillenmesiyle birlikte yöresel ürünümüzün üretim metotları ve kalite standartları belirlenmiş, gelecek kuşaklara aktarılmasının önü açılmıştır. Seydişehir Leblebisinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için daha önce de çalışmalar yapmıştık. Bugün Arasta Çarşımızda leblebi kokusu yükseliyor."