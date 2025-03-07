Seydikemer'de TAKE Projeleri için Başvuru Süreci Başladı

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada TAKE Projelerinden faydalanmak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurması gerektiği açıklandı.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik önemli bir duyuru yaptı. Tarımsal Kalkınma ve Eğitim (TAKE) Projeleri kapsamında, kışlık sebze üretimi, son turfanda karpuz ve salatalık yetiştiriciliği, yer fıstığı ve susam üretimi, baklagil ve şevketi bostan yetiştiriciliği konularında çalışmak isteyen üreticiler için başvuru süreci başladı. Üreticiler, yetiştiricilik yapacakları araziler ile birlikte 13 Mart Perşembe gününe kadar İlçe Müdürlüğüne başvurabilecek.

TAKE Projesi, hem ekonomik kalkınmaya hem de yerel tarımın desteklenmesine büyük katkı sağlamayı hedefliyor. - MUĞLA