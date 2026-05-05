Seva Flats Balat'ta satışlar başladı
Seva Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve teknolojik sistemleri yenilikçi konseptlerle buluşturarak özgün mimari projelere imza atan Sevart İnşaat, yeni projesi Seva Flats Balat'ı satışa sundu. Lansmanıyla birlikte dikkat çeken proje, kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı.

Bursa'nın gözde yerleşim bölgelerinden Balat'ta hayata geçirilen Seva Flats Balat, konforu, estetiği ve modern şehir yaşamını yeniden yorumlayan seçkin bir yaşam deneyimi sunuyor. Toplam 100 konuttan oluşan proje, aynı zamanda "Seva Med" adıyla sağlık sektörüne hizmet verecek ticari alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Modern yaşamın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan projede, 1+1 daire tiplerinde üç farklı seçenek yer alıyor. Yeşil alanların ön plana çıktığı terasları, sade ve şık balkonları ile kompakt yapıda planlanan daireler, kullanıcılarına fonksiyonel ve estetik bir yaşam alanı sunuyor. Seva Flats Balat, teknik mükemmeliyet ile konforu bir araya getirerek şehir hayatının dinamizmi ile huzuru buluşturmayı hedefliyor.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, "Yaptığımız her işte mükemmelliği esas alıyoruz. İnşaat sektörü bizim için ayrı bir öneme sahip. Tüm projelerimizi, içinde kendimiz yaşayacakmışız gibi tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Kalite ve sağlamlık bizim vazgeçilmezlerimizdir. Seva Flats projemiz daha duyurulduğu ilk andan itibaren yoğun talep gördü. Kısa sürede satışların tamamlanacağını öngörüyoruz. Seva Holding'e ve Şahinkaya Ailesine gösterilen bu ilgi için teşekkür ediyoruz" dedi.

Seva Flats Balat, sunduğu ayrıcalıklı yaşam alanları ve merkezi konumuyla Bursa'da modern yaşamın yeni adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
