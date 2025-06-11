Setur Marinaları 24. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'na Ana Destekçi

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Setur Marinaları, 24. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın Kaş'taki ilk etabında yüzlerce sporcuyu ağırladı. Yarışmada sporcular, Kaş'ın doğal güzellikleriyle çevrili parkurda mücadele etti. Setur Marinaları, 2015'ten bu yana organizasyona ana destekçi olarak katkı sağlıyor.

Setur Marinaları, ana destekçisi olduğu 24. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın Kaş'ta gerçekleşen ilk etabında yüzlerce sporcuyu ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, Akdeniz'in küresel çaptaki yüzme etkinliğine ana destekçi olarak katkı sağlamaya devam ediyor.

Açılış etabının ilk kez Kaş'ta düzenlendiği, yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda, "Setur Marinaları Açık Su Yüzme Şampiyonası 10K" yarışı da yapıldı. Setur Marinaları Kaş Marina Müdürü Ahmet Ertürk'ün işaretiyle başlatılan yarışta, AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Yunus Yiğit ve Kaş Liman Başkanı Ergün Kayalı da yer aldı.

Sporcular, Kaş'ın doğal güzellikleriyle çevrili parkurda en iyi derecelerini elde etmek için mücadele etti. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde, Ahmet Ertürk, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Organizasyona destek veren ve aynı zamanda lisanslı sporculuk yapan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, parkurda yarışmasının ardından ödül töreninde de sporcuları yalnız bırakmadı. Şampiyonanın onur konuğu olarak yarışan Danimarkalı olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Pernille Blume ise kariyerindeki ilk açık su yüzme deneyimini Kaş'ta yaşadığını belirtti.

Setur Marinaları, spor ve deniz sevgisini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2015'ten bu yana yarışmaya ana destekçi ve isim sponsoru olarak destek veriyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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