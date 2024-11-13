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Setur, ALFA Awards 2024'te En İyi Müşteri Deneyimi Ödülünü Kazandı

Setur, ALFA Awards 2024'te En İyi Müşteri Deneyimi Ödülünü Kazandı
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Setur, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ALFA Awards 2024'te Tur Operatörleri kategorisinde 'Müşterilerine En İyi Deneyimi Sunan Marka' olarak birinciliğe layık görüldü. Şirket, müşteri deneyimini sürekli olarak geliştirmeye yönelik çalışmaları ve dijitalleşme yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Setur, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ALFA Awards 2024'te Tur Operatörleri kategorisinde "Müşterilerine En İyi Deneyimi Sunan Marka" olarak birinciliğe layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşen ALFA Awards kapsamında düzenlenen törende, yıl boyunca müşterilerine en iyi deneyimi sunan markaların başarıları onurlandırıldı.

Müşterilerine En İyi Deneyimi Sunan Marka seçilen Koç Topluluğu şirketlerinden Setur, turizm ve seyahat sektöründeki 59 yıllık deneyimiyle, insan odaklı yaklaşımla müşteri deneyimi standartlarını her geçen gün daha da iyileştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Setur, Türkiye genelindeki geniş hizmet ağı, şube ve yetkili satış acenteleri, 22 farklı konumda, 55 noktadaki gümrüksüz satış mağazaları (duty free) hizmetleri, 1500'e yakın personeli ve özenle seçilmiş anlaşmalı otelleriyle hizmet sunuyor.

Dijital çağa öncülük etmek amacıyla çevrim içi satış kanallarını tüketici ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyen Setur, internet sitesi, mobil uygulaması, kullanıcı dostu arayüzleri ve ChatGPT destekli Seyahat Asistanı aracılığıyla geniş hizmet yelpazesine akıllı ve hızlı erişim olanaklarıyla seyahati daha erişilebilir hale getiriyor.

Kalitesi ISO 9000-2001 standartlarıyla tescilli olan Setur, dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş seyahat deneyimleri gibi sektörde öne çıkan eğilimlere odaklanarak yatırımlarını bu alanlarda değerlendiriyor.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Özkan Şakar, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini aşmak için sürekli olarak kendilerini yenilediklerini belirtti.

Şakar, amaçlarının müşterilerine sadece bir hizmet sunmaktan öte, gelişen ve farklılaşan bir deneyim yaratmak olduğunu aktararak, "Bu çabalarımız sonucunda, En İyi Müşteri Deneyimini Sunan Marka olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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