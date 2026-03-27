SETBİR Başkanlığına Fatma Can Sağlık seçildi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneğinin (SETBİR) yeni başkanı Fatma Can Sağlık oldu.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, derneğin seçimli Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Tek liste ile seçime gidilen genel kurulda, Sütaş İcra Kurulu Üyesi Sağlık, bayrağı İsa Coşkun'dan devraldı. 2021 yılından itibaren SETBİR'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sağlık, derneğin "ilk kadın başkanı" olarak görev yapacak.

"Bayrağı daha da ileri taşımak için kararlıyız"

Sağlık, burada yaptığı konuşmada, bayrağı daha da ileri taşımak için büyük bir inanç ve kararlılıkla yola çıktıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Süt ve kırmızı et sektörleri yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve toplumsal boyutları olan bir alan. Ülkemizin gıda arz güvenliğinden kırsal kalkınmaya, sürdürülebilir üretimden uluslararası rekabet gücüne kadar çok geniş bir etki alanına sahibiz. Bunun getirdiği sorumluluğun farkındayız. Görev süremiz boyunca yalnızca mevcut sorunlara çözüm aramakla kalmayacak, aynı zamanda sektörlerimizi geleceğe hazırlayan, dönüşümü yöneten ve fırsatları değerlendiren bir anlayışı ön planda tutacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız bizim en önemli paydaşımız. Bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı anlayış, saygı, yakın ve şeffaf işbirliği ile çalışmaya devam ederek sektörümüzün sorunlarına çözüm getireceğiz."

Sektörün önünü açan, yatırım ortamını iyileştiren, üreticiyi ve sanayiciyi destekleyen politikaların şekillendirilmesine aktif katkı sunacaklarını bildiren Sağlık, küresel gelişmeleri yakından takip ederek, özellikle dijitalleşme, iklim dostu üretim ve sürdürülebilirlik alanlarında sektöre yeni vizyonlar kazandıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
