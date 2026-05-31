SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sağlık'tan "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık, kayıtlı kadın üreticilerin oranında düşüş olduğunu belirterek, "Kadın emeğinin kayıt altına alınması, sürdürülebilir üretim, kırsal kalkınma ve Türkiye'nin gıda geleceği açısından stratejik bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Sağlık, yazılı açıklamasında, 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir süt üretiminin sağlıklı toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Sağlık, son yıllarda Türkiye'de bazı sosyal medya platformlarında süt ürünlerine yönelik yanlış bilgilendirmelerin arttığını bildirdi.

Sağlık, uluslararası politikalarda, süt ürünlerinin dengeli beslenmedeki yerinin güçlü şekilde vurgulandığını ifade etti.

"Türkiye süt üretiminde güçlü bir potansiyele sahip"

Türkiye'nin süt üretiminde güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Sağlık, sektörün hem gıda güvenliği hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Sağlık, Türkiye'de geçen yıl 21,4 milyon ton çiğ süt üretimi gerçekleştirildiğini, üretilen toplam sütün yaklaşık yüzde 60'ının sanayi tarafından toplandığını aktararak, "Sanayi tarafından geçen yıl toplanan inek sütü miktarı 11 milyon 233 bin ton oldu. Bu sütün yaklaşık 1 milyon 650 bin tonu içme sütüne, 1,5 milyon tonu yoğurda, 1 milyon 50 bin tonu ayran ve kefire, yaklaşık 850 bin tonu ise peynire dönüştürüldü." bilgisini verdi.

Türkiye'nin sektörde ihracatçı olduğuna işaret eden Sağlık, geçen yıl yapılan 213 bin 76 tonluk süt ve süt ürünleri ihracatından 480 milyon 609 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

"Kadın emeği güvenilir gıda arzını da doğrudan etkiliyor"

Sağlık, Dünya Süt Günü'nün bu yıl küresel ölçekte "Kadın Çiftçileri Kutluyoruz" temasıyla gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Kadın emeği yalnızca üretimin devamlılığını değil, kaliteyi, verimliliği, hayvan refahını ve güvenilir gıda arzını da doğrudan etkiliyor. Emekleri her türlü övgüyü hak eden kadın çiftçilerimizi onurlandırmak önceliklerimiz arasında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık, kadınların, küresel tarım iş gücünün yüzde 40-43'ünü oluşturduğunu, Türkiye'de tarımsal istihdamın yaklaşık yüzde 42'sinin kadınlardan meydana geldiğini belirtti.

Buna karşın kayıtlı kadın çiftçi oranının düşük seviyelerde kaldığına dikkati çeken Sağlık, şunları kaydetti:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki kadın çiftçi oranı yaklaşık yüzde 13, tarım sektöründeki Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında kadın oranı ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde. Kadınların üretimdeki etkin rolüne rağmen kayıtlı üretici yapısındaki düşük temsil oranı, sektörümüzün üzerinde önemle durması gereken temel başlıklardan biri. Kadın emeğinin kayıt altına alınması, sürdürülebilir üretim, kırsal kalkınma ve Türkiye'nin gıda geleceği açısından stratejik bir zorunluluktur. Kadın üreticinin emeği görünür oldukça süt sektörü daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacaktır."