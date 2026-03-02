Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu : " Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
