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Serinhisar Ayaz Mahallesi'nde Geleneksel Nohut Ütme Etkinliği

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Serinhisar ilçesinin Ayaz Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden geleneksel nohut ütme etkinliği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. Köy sakinleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliği coşkuyla kutladılar. Tüm köylülerin bir araya gelerek düzenlediği etkinlik, Ayaz Mahallesi'nin kültürel dokusunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Serinhisar ilçesinin Ayaz Mahallesi'nde, uzun yıllardır devam eden geleneksel nohut ütme etkinliği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Köy sakinleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliği coşkuyla kutladılar. Tüm köylülerin bir araya gelerek düzenlediği etkinlik, Ayaz Mahallesi'nin kültürel dokusunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Geleneksel nohut ütme etkinliği, Ayaz Mahallesi meydanında ateş yakılarak başladı. Köy halkı, ateşin etrafında toplanarak nohutları ütme geleneğini sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren bu ritüel, köylüler arasında bir araya gelme ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. Çocuklar oyunlar oynarken, kadınlar ise yemekleri hazırlayıp bir arada vakit geçirdi.

Geleneksel hale gelen etkinlik hakkında bilgiler veren Ayaz Mahallesi Muhtarı İbrahim Çağlayan, nohut ütme etkinliğinin köylerinde uzun yıllardır süregelen önemli bir geleneğe dönüştüğünü belirtti. Çağlayan, "Gecenin geç saatlerine kadar süren bu etkinliği, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla sürdürüyoruz. Köyümüzün birlik ve beraberliğine katkı sağlaması da ayrıca sevindirici" dedi.

Ayaz Mahallesi'nin geleneksel nohut ütme etkinliği, köyün sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin gelecek yıllarda da devam etmesini umut ediyorlar. Etkinliğin her yıl daha da büyüyerek devam etmesi, köyün birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak yeni nesillerin yetişmesine imkan tanıyacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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