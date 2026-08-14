Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte Güncel Kurlar
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 47,8830 liradan, euro ise 55,3060 liradan güne başladı. Önceki kapanışa göre dolar ve euroda artış görülürken, dolar 47,8810 liradan alınıp 47,8830 liradan satılıyor. Euro ise 55,3040 liradan alınıp 55,3060 liradan satılıyor.
Dolar 47,8830 liradan, euro ise 55,3060 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,8810 liradan alınan dolar 47,8830 liradan, 55,3040 liradan alınan euro ise 55,3060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,77 liradan, euro ise 55,22 liradan satılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı