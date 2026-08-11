Haberler

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 47,7370 liradan, euro ise 55,1370 liradan güne başladı. Dolar 47,7350 liradan alınırken, 47,7370 liradan satılıyor. Euro 55,1350 liradan alınıp, 55,1370 liradan satılıyor. Bu rakamlar, önceki kapanışa göre hafif artış gösterdi; dolar 47,71 liradan, euro ise 55,13 liradan kapanmıştı. Piyasalarda döviz kurlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar 47,7370 liradan, euro ise 55,1370 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 47,7350 liradan alınan dolar 47,7370 liradan, 55,1350 liradan alınan euro ise 55,1370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,71 liradan, euro ise 55,13 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vize şirketlerine operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

Meclis çıkışında vekillerine tek tek teşekkür etti
'Balkondan düştü' denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var

Kazanın perde arkası! İşte Deniz Seki'nin sağlık durumu
Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti

Daha yeni dünyaevine giren damat, feci kazada yaşamını yitirdi
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! 2,5 ayın rekoru geldi

Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Son 2,5 ayın rekoru geldi
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan

Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Aziz Yıldırım döneminin ilk ayrılığı! Alacaklarını bırakıp gidiyor

Yıldırım döneminin ilk ayrılığı! Alacaklarını bırakıp gidiyor