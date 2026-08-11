Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 47,7370 liradan, euro ise 55,1370 liradan güne başladı. Dolar 47,7350 liradan alınırken, 47,7370 liradan satılıyor. Euro 55,1350 liradan alınıp, 55,1370 liradan satılıyor. Bu rakamlar, önceki kapanışa göre hafif artış gösterdi; dolar 47,71 liradan, euro ise 55,13 liradan kapanmıştı. Piyasalarda döviz kurlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Dolar 47,7370 liradan, euro ise 55,1370 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,7350 liradan alınan dolar 47,7370 liradan, 55,1350 liradan alınan euro ise 55,1370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,71 liradan, euro ise 55,13 liradan satılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı