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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 47,5530 liradan, euro ise 54,7650 liradan işlem görüyor. Dolar alış fiyatı 47,5510, satış fiyatı 47,5530 lira; euro alış 54,7630, satış 54,7650 lira. Önceki kapanışta dolar 47,53, euro 54,82 liradan satılmıştı. Dolar sabit kalırken euro hafif geriledi.

Dolar 47,5530 liradan, euro ise 54,7650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 47,5510 liradan alınan dolar 47,5530 liradan, 54,7630 liradan alınan euro ise 54,7650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,53 liradan, euro ise 54,82 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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