Dolar ve Euro Güncel Kurlarla Güne Başladı
Dolar 47,3780 liradan, euro ise 53,8990 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar alış 47,3760, satış 47,3780; euro alış 53,8970, satış 53,8990 seviyesinde. Dün kapanışta dolar 47,35, euro 53,90 liradan satılmıştı.
Dolar 47,3780 liradan, euro ise 53,8990 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,3760 liradan alınan dolar 47,3780 liradan, 53,8970 liradan alınan euro ise 53,8990 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,35 liradan, euro ise 53,90 liradan satılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı