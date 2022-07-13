Serbest piyasada döviz açılış fiyatları İstanbul serbest piyasada dolar 17,3700 liradan, avro 17,4480 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 17,3700 liradan, avro 17,4480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 17,3680 liradan alınan dolar 17,3700 liradan satılıyor. 17,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4480 lira olarak belirlendi. Bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 17,3210 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5700 lira olmuştu. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Ekonomi Haberler

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