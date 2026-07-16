Serbest bölgelerde ihracat 6,6 milyar dolara yükseldi

TİCARET Bakanlığı, 19 serbest bölgede 2026 yılının ilk yarısında yeni ihracat rekoruna ulaşıldığını belirterek, 6 aylık dönemde serbest bölgelerden ihracatın yüzde 6,2 artışla 6,6 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 19 serbest bölgenin toplam ihracatı, 2026'nın ilk 6 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla, tüm zamanların rekoru olan 6,6 milyar dolara yükseldi. Serbest bölgelerden ihracat, haziran ayında ise yüzde 29,5 artışla 1,2 milyar dolara yükseldi. Yüzde 151,8'e ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı ile 19 serbest bölge net ihracatçı yapısı güçlendirildi. 2026 yılı ilk yarısında, serbest bölgelerden toplam satışların içinde ihracatın payı ise ilk 6 ayda yüzde 76,6'ya yükseldi.

2026 yılı ilk 6 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği de güçlenmeye devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta ileri teknoloji ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin ihracatının payı toplamda yüzde 58,9'a ulaştı.

ÖNE ÇIKAN SERBEST BÖLGELERİNİN İHRACAT PERFORMANSI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ege Serbest Bölgesi'nin ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar yüzde 8 oranında artırarak, 1,688 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Avrupa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 10,3 oranında artırarak, 642 milyon dolara yükseltirken, başta Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa Serbest Bölgeleri olmak üzere, 7 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedildi. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette toplam 3,19 milyar dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacminin yüzde 22,2'sini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı