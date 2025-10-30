Haberler

Sepaş Enerji, Kış Aylarında Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Öneriler Sundular

Sepaş Enerji, kış aylarında enerjinin verimli kullanılması için çeşitli öneriler sunarak, ısı kaybının önlenmesi ve aydınlatmada tasarruf gibi basit önlemlerle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Sepaş Enerji, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kış aylarında enerjinin verimli kullanılmasına özel öneriler hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında ısınma, aydınlatma ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken, enerji tüketimi de yükseliyor. Bu dönemde tüketim alışkanlıklarını küçük dokunuşlarla iyileştirmenin çevresel ve ekonomik anlamda büyük fark yaratabileceğine işaret eden Sepaş Enerji, ev ve iş yerlerinde uygulanabilecek basit yöntemlerle enerjinin daha verimli kullanılabileceğini aktardı.

Kış aylarında enerji verimliliğini artırmanın ilk adımının ısı kaybını önlemek olduğunu belirten şirket, önceliğin kapı ve pencerelerdeki hava sızıntılarının giderilmesi, radyatörlerin önünün açık tutulması ve akşam saatlerinde perdelerin kapatılması gibi basit önlemlere verilmesi gerektiğine işaret etti. Ayrıca, iç mekanların 20–22 derece sıcaklık aralığının korunmasının ısı dengesi ve enerji verimliliği açısından ideal olduğu vurgulandı.

Aydınlatmada önce doğal ışık sonra akıllı ampul tercih edin

Kış günlerinde gün ışığı kısa sürse de perdeleri açık tutarak doğal ışıktan faydalanmak yapay aydınlatma ihtiyacını azaltıyor. Ampul seçiminde ise enerji verimli LED ürünler, geleneksel lambalara göre çok daha az enerjiyle çalışıyor. Bu küçük değişikliklerin etkisi, günlük yaşamda kısa sürede hissedilebiliyor.

Aydınlatmada alınabilecek basit önlemlere ek olarak, evde kullanılan elektronik cihazlarda da benzer bir kullanım değişikliği, enerjiyi verimli kullanma açısından büyük fark yaratıyor. Günlük olarak kullanılan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşyaların konumlandırılması gibi küçük değişiklikler bile enerji tüketimini belirgin ölçüde azaltıyor. Sepaş Enerji'nin önerileri arasında, çamaşır ve bulaşık makinelerini kapasitelerinin üzerinde doldurmadan kullanmak, buzdolabını ısı yayan cihazlardan uzak yerleştirmek ve kullanılmayan cihazların fişini çekmek de yer alıyor.

Enerji kullanım alışkanlıklarını tanımanın verimliliğe katkı sağlayan en etkili adımlardan biri olduğunu vurgulayan Sepaş Enerji, bu farkındalığı güçlendirmek amacıyla kullanıcılarına dijital çözümler sunuyor. Sepaş Cebinde uygulaması üzerinden kullanıcılar, günlük ve aylık enerji tüketimlerini takip edebiliyor ve geçmiş dönemlerle karşılaştırma yapma imkanına sahip oluyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
