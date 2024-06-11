Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üreticilerine bereketli bir sezon diledi

Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üreticilerine bereketli bir sezon diledi.

Kara, Pınarlar Mahallesinde Adem Seyrek'e ait kiraz bahçesinde kiraz hasadına katıldı. Üreticilerle sohbet eden Kara, kirazın ilçede önemli tarım ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

Kaymakam Kara'ya Selendi Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan da eşlik etti.