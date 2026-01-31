Haberler

Selendili süt üreticilerine süt tankeri desteği

Selendili süt üreticilerine süt tankeri desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli 'Beyaz Güç Selendi'nin Süt Yolu' projesi kapsamında 100 kadın süt üreticisine 200 litrelik soğuk süt tankı dağıtılacak. Proje, süt kalitesini artırmayı ve üreticilerin gelirlerini yükseltmeyi hedefliyor.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı destekli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Beyaz Güç Selendi'nin Süt Yolu" projesiyle, Selendi'de kırsalda üretim yapan 100 kadın süt üreticisine 200 litrelik soğuk süt tankı dağıtılacak.

Selendi'de "Beyaz Güç Selendi'nin Süt Yolu" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kadın süt üreticilerine yönelik önemli bir destek sağlanacak. Selendi Kaymakamlığının katkıları, Selendi Süt Üreticileri Birliğinin desteğiyle hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Manisa genelinde desteklenen 3 projeden biri olan çalışma ile Selendi'nin kırsal mahallelerinde yaşayan, 5 ila 10 sağılır inek varlığına sahip ve süt üretimi yapan 100 kadın üreticiye kişi başı 200 litrelik soğuk süt tankı desteği verilecek. Proje ile hem süt kalitesinin artırılması hem de üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Hadi Dilek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu proje ile ilçemiz genelinde gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve kırsaldan kente göçün azaltılmasını amaçlıyoruz. Kadın üreticilerimizin ürettikleri sütün değerinde satılmasını sağlayarak, ceplerine daha fazla gelir girmesini hedefliyoruz. 100 kadın üreticimize soğuk süt tankı desteği sağlayacağız" dedi.

Projenin, kadın istihdamına katkı sunmasının yanı sıra Selendi'de kırsal kalkınma ve sosyal gelişmeyi destekleyen önemli bir adım olduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?