Selçuk Bayraktar, Üniversite Adaylarına Gelecek Vizyonunu Anlattı

Selçuk Bayraktar, Üniversite Adaylarına Gelecek Vizyonunu Anlattı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Yarınki Türkiye' temasıyla düzenlenen TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle buluşarak insansız hava araçları ve vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, mühendislik kriterlerinde etik ve doğru ahlakın önemine vurgu yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kültür ve Medeniyet Vakfı, Cansağlığı Vakfı ve Baykar'ın savunma, havacılık sanayisindeki çalışmalarını üniversite adaylarına anlattı.

Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Üniversite tercih dönemindeki aday öğrencilere, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı anlatan Bayraktar, Baykar'ın 7 bin 500 kişilik bir ekibin aile gibi çalışarak, 37 farklı ülkeye, gelirin yüzde 90'ının ihracattan elde edileceği şekilde insansız hava araçları ürettiğini söyledi.

Bayraktar, uzaya bağımsız bir şekilde yetişebilmek için fırlatma araçları da inşa ettiklerini belirtti.

Kurdukları Kültür ve Medeniyet Vakfında yürüttükleri sanat, kültür ve medeniyet çalışmalarına değinen Bayraktar, Cansağlığı Vakfının ise tıbbi araştırmalar yaparak tıbbın yüksek teknolojiyle buluştuğu noktada kanser ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili araştırmaları toplumsal sağlıkla buluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Bayraktar, Baykar'ın mühendis alırken nelere dikkat edildiği sorusuna ise "Baykar'ın mühendislik kriterleri uyumuna ve azmine bakıyoruz. Bunun yanında her hayat görüşünden yol arkadaşımız var ancak etik bizim için çok önemlidir. Kimse yalanlarını Baykar'a sokamaz. Doğru ahlak bizim için önemli. Özellikle ülkemize ve insanlığa fayda verme gayretinde olanlar her zaman bir adım önde oluyorlar." yanıtını verdi.

Öğrencilere seslenen Bayraktar, "Sizler bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek genç kardeşlerimizsiniz. İnşallah Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eyler. Tekrardan tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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