Şekerbank, çiftçilere stok finansmanı ve TMO ürün bedeli kredisi sunuyor

Şekerbank, tarımsal üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak stok finansmanı ve TMO ürün bedeli kredisi sağlayarak çiftçilerin finansal ihtiyaçlarını karşılıyor. Çiftçiler, ürünlerini en iyi koşullarda değerlendirebiliyor.

Tarımsal üreticilerin ihtiyacına yönelik ürün ve hizmet geliştiren Şekerbank, bu kez de stok finansmanı ve TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ürün bedeli kredisi ile çiftçilerin finansal ihtiyaçlarını karşılayarak ürünlerini en iyi koşullarda değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, stok finansmanı ve TMO ürün bedeli kredisi ile çiftçilerin finansman ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalık sunmaya devam ediyor.

Banka, ürünlerini depolayıp değerini korumak isteyen çiftçilere özel, stok finansmanı ve TMO ürün bedeli kredisi ile ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılama fırsatı sunuyor.

Stok finansmanı kredisi ile ürün bedeli ödemesini Şekerbank aracılığıyla alarak ürünlerini depolayan çiftçiler hem finansman ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünlerini değerine göre satışa sunabiliyor.

Banka, ürününü TMO'ya teslim eden çiftçilere de TMO ürün bedeli kredisi ile ek avantaj sağlıyor. Ürün belgelerini Şekerbank'a getiren üreticiler, TMO ödemelerini erkenden alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, tarım sektörünün büyümesi için yeni ürünler geliştirip, çiftçilere özel çözümler sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Stok finansmanı ile değerlenmesi muhtemel tarımsal ürünlerini depolamak isteyen çiftçilerin, TMO ürün bedeli kredisi ile de ürününü TMO'ya teslim etmiş üreticilerin ürün bedeli gelene kadarki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çiftçilerimize kredi ürünlerimiz ile hasatlarının bereketli olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.