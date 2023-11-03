Sefine Tersanesi'nde öğle yemeği gecikmesi nedeniyle işçiler eylem yaptı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesi'nde öğle yemeği geç kalması sebebiyle Cuma namazını kaçıran işçiler, durumu protesto etmek amacıyla eylem düzenledi. Yüzlerce işçi, öğle yemeğinin bir türlü gelmemesi nedeniyle mağdur oldu ve Cuma namazını kaçırdı. İşçiler, yaşanan durumu ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sefine Tersanesi'nde öğle yemekleri geç kalması nedeniyle Cuma namazını kaçıran işçiler durumu protesto edip eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Sefine Tersanesi'nde çalışan yüzlerce işçi öğle yemeği için sıraya girdi. Hızlı bir şekilde yemeklerini yiyerek cuma namazına gitmek isteyen işçiler öğle yemeğinin bir türlü gelmemesi nedeniyle mağdur oldu. Öğle yemeğinde yaşanan gecikme nedeniyle yüzlerce işçi Cuma namazını kaçırdı. Tersane işçileri yaşanan durumu ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti. Fabrikadaki bazı işçilerden de aç kalma pahasına Cuma namazına gitmeyi tercih etti. - YALOVA