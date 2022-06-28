SEDEC 2022'de sınır güvenlik sistemleri ele alındı

SEDEC 2022'de "sınır güvenliği faaliyetleri ve teknoloji gereksinimleri" ele alındı.

Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla ATO Congresium'da düzenlenen, Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında, Sınır Güvenliği Faaliyetleri ve Teknoloji Gereksinimleri Paneli gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı MEBS Daire Başkanı Halil İbrahim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, İHA'ların çok uzun süre havada kalabildiğini, insan hayatını tehlikeye atmadan görev yaptığını ve işletme maliyetlerinin de düşük olduğunu anlattı.

Bu özellikleriyle İHA'ların savunma ve güvenlik alanında önemli bir oyuncu haline geldiğini aktaran Yıldız, "Uydunun gördüğü her noktaya gidebiliyoruz. Bu İHA'larla keşif gözetleme, deniz karakol, taarruz ve sinyal istihbaratı görevlerini yürütüyoruz. Çok uzak mesafelerden teröristleri teşhis ve tespit edebiliyorsunuz." dedi.

İHA'ların orman yangınlarının erken uyarı ve ihbarı için de görev yaptığını belirten Yıldız, duman bulutunun altında alev cephesinin yerinin belirlenebildiğini ifade etti.

Yıldız, entegre edilen baz istasyonu vasıtasıyla yerdeki yangın söndürme unsurlarıyla da ses ve veri haberleşmesinin sağlanabildiğini vurgulayarak, komuta ve kontrol faaliyetlerine ciddi yardımları dokunduğunu kaydetti.

Gelecekteki sınır güvenlik sistemleri

ASELSAN Proje Müdürü Onur Deveci de sınır güvenliğiyle ilgili kullandıkları sistemlere ilişkin bilgi vererek, bu sistemlerle alakalı en önemli hususun, sistemlerin tek bir yönetim yazılımı üzerinden kontrol edilebilmesi olduğunun altını çizdi.

Bu nedenle güvenlik yönetim yazılım sistemleri gerçekleştirdiklerini anlatan Deveci, bunların sınır yönetimiyle ilgili konularda kullanıldığını söyledi.

Deveci, mevcut ve gelecekteki sınır güvenlik sistemlerine ilişkin bilgi vererek, bunların Taşınabilir Mast Üzeri Gözetleme Sistemi (MÜGAS) ve Uzun Menzilli Akustik Yayın Sistemi (UMAS) olduğunu, UMAS'ın özellikle gelecekte sınır güvenliğinde kullanılmasını beklediklerini bildirdi.

HAVELSAN Ar-Ge ve Mühendislik Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Direktörlüğü Başkan Yardımcısı Zafer Özkan, otonom sistemler üzerinde de ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özkan, "HAVELSAN olarak amacımız platform üreticileriyle rakip olmak değil, ihtiyaç makamlarıyla koordine halinde içine akıl katabileceğimiz platformları üretip bunların üzerinde birlikte hareket edebilir şekilde çözümler ortaya koymak." dedi.

TSK envanterine giren ürünler

STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ Bilgi Sistemleri Direktörü Aydın Kara da sınır güvenliği teknolojilerinin otonom sistemler ve yapay zekanın gelişmesiyle evrim geçirdiğine dikkati çekti.

Bilgisayarlı görü sistemlerinin gelişmesiyle tehdit unsurlarının yapay zeka ile tespitinin kolaylaştığını belirten Kara, İHA'ların gelişimiyle de sınırlarda otonom devriye ve yabancı unsur tespitinin daha başarılı yapıldığını aktardı.

Togan ve Boyga ürünlerinin TSK envanterine girdiğini anlatan Kara, Kargu ve Alpagu'ya ilişkin de bilgiler verdi.

Dearsan Tersanesi İş Geliştirme Müdürü ve Ankara Ofisi Başkanı Tahir Conka da sadece Türkiye'nin değil, müttefik ülkelerin de sınır güvenliği için çalıştıklarını söyledi.