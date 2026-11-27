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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Güvence Hesabı Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle yönetim komitesinin üye yapısı yeniden düzenlendi.

SEDDK'nin "Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi beş üyeden oluşacak. Komite üyelerinin belirlenme şekli de değiştirildi.

Komitede, zorunlu sigortalarda faaliyet ruhsatı bulunan ve Türkiye Sigorta Birliğine (TSB) üye sigorta şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesince seçilecek iki üye yer alacak.

Ayrıca, Hesap Müdürü ile Kurum temsilcisi iki üye de komitede bulunacak.

Yeni düzenlemeye göre, komite başkanı üyeler arasından seçilecek.

Yönetmelikte bazı ifadeler güncellendi

Yönetmeliğin bazı maddelerinde daha önce yer alan "Müsteşarlıkça" ibaresi "Kurulca", "Müsteşarlığın" ibaresi "Kurumun", "Müsteşarlık" ibaresi ise ilgili maddelere göre "Kurum" veya "Kurul" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, "Müsteşarlığın" ibaresi "Kurulun" olarak güncellendi.

Yönetmelikteki tanımlara göre Kurum, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, Kurul ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu ifade ediyor.

Bununla birlikte, "Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan" ibaresi "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: AA