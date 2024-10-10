Üye Girişi
Haberler

SEDAŞ, Yeni Nesil GNSS GPS Cihazları ile İş Süreçlerini Güçlendiriyor

SEDAŞ, Yeni Nesil GNSS GPS Cihazları ile İş Süreçlerini Güçlendiriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, geliştirdiği 4 adet uydu bağlantılı GNSS GPS cihazıyla saha verimliliğini artırmayı hedefliyor. Cihazlar, gerçek zamanlı hassas konum bilgisi sağlayarak, etüt çalışmaları ve mevcut tesislerin konum tespitinde kullanılacak.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), iş süreçlerini güçlendirecek, uydu bağlantılı ve düzeltme yayını kullanabilen 4 adet GNSS GPS cihazını hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etüt çalışmalarından yer değişikliği ölçümlerine kadar geniş bir alanda kullanılacak cihazlarla SEDAŞ, sahada verimli ve net sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren SEDAŞ, hizmet kalitesini artırmak için gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor. Bu kapsamda, şirket 4 adet uydu bağlantılı, düzeltme yayını kullanabilen GNSS GPS cihazını devreye aldıklarını duyurdu.

Son teknolojiye sahip cihazların yatırımlar kapsamında yapılacak tesisler için etüt çalışmalarında ve aplikasyon süreçlerinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, saha bilgisinin beraberinde mevcut tesislerin konumlarının gerçek zamanlı hassas tespit işlemlerinde de önemli bir rol üstleneceği vurgulandı.

Yeni nesil GNSS GPS cihazlar, 336 kanal kapasitesi sayesinde 20'den fazla uyduya bağlanabilme yeteneği ile santimetre seviyesinde hassas konum bilgisi sağlıyor.

Zorlu arazi koşullarında, 3W radyo modem sayesinde RTK yöntemiyle 15 kilometre çapında konforlu çalışma imkanı sunan cihazların, telefon çekmediği durumlarda bile güvenilir sonuçlar elde etmeye imkan sağladığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Şehir içindeki sık yapılaşma içerisinde de hassas veri elde etmek için tasarlanan cihazlar, IMU özelliği ile 60 derecelik açılarda dahi doğru ölçümler yapabilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, S-LİNK teknolojileri sayesinde uydu ve internet bağlantısının kesilmesi durumunda bile belirli bir süre yüksek hassasiyetle çalışmaya devam etmektedir. Askeri düzeyde sağlamlığa sahip el terminalleri, su ve toz dayanım özellikleriyle sahada güvenilir bir çalışma ortamı sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SEDAŞ, yeni nesil teknoloji yatırımlarıyla birlikte iş süreçlerindeki müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi

Teknoloji Sakarya Ekonomi Ulaşım Enerji Sedaş

Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin 'yumuşama' açılımı başlamadan bitebilir

Bahçeli'nin "yumuşama" açılımı başlamadan bitebilir

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Köfteci Yusuf şubeleri ne olacak? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.