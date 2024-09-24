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SEDAŞ'tan Bölgedeki Elektrik Dağıtımına Yönelik Yenileme Çalışmaları

SEDAŞ'tan Bölgedeki Elektrik Dağıtımına Yönelik Yenileme Çalışmaları
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, kesintisiz enerji dağıtımı için yeni hücre montaj çalışmalarına hızla devam ediyor. Yapılan yenileme ile elektrik dağıtım hizmetlerinin sürekliliği ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yeni hücrelerin montaj çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerindeki 2 milyonu aşkın müşteriye kesintisiz enerji dağıtımı için yatırım faaliyetlerine aralıksız devam eden SEDAŞ, planlanan çalışmalarla hizmet verdiği bölgelerde enerji kesintilerinin minimize edilmesini ve enerji tedarik sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Bu kapsamda, saha montaj işlemleri 3. seviye bakım çerçevesinde yapılıyor. Hücre yenileme çalışmaları ile elektrik dağıtım hizmetinde sürekliliğin sağlanması amaçlanıyor. Yeni hücrelerin tesis edilmesinin yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik ekipmanlarının da yenilenmesiyle, olası arızaların daha az bölgeyi etkilemesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

SEDAŞ'ın hücre yenileme çalışmalarıyla Sakarya'da 85, Kocaeli'de 119, Gebze'de 135, Düzce'de 28 ve Bolu'da 28 yenileme yapılacak. Bu yenileme çalışmalarıyla SEDAŞ hem enerji güvenliğini artırmayı hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi

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