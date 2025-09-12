SEDAŞ, Schneider Electric ile Dijital Dönüşüm Projesi Başlatıyor

Schneider Electric'in yeni nesil şebeke yönetim platformu EcoStruxure ADMS, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) elektrik dağıtım ağının dijital dönüşümü için teknoloji iş ortağı Inavitas tarafından hayata geçirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ, yaklaşık 2,2 milyon müşterisine hizmet veren dağıtım altyapısını modernize ederek operasyonel verimlilikte ve hizmet kalitesinde yeni bir döneme geçmeyi hedefliyor.

"SEDAŞ SCADA/DMS/OMS Projesi" olarak adlandırılan girişim, mevcut SCADA ve Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) platformlarının tamamen yenilenmesini kapsıyor. Projenin merkezinde Schneider Electric'in Gelişmiş Dağıtım Yönetim Sistemi (EcoStruxure ADMS) bulunuyor. Sistem, Türkiye'de ilk kez SEDAŞ'ın projesiyle devreye alınacak.

Proje, EcoStruxure ADMS platformunun tedarik, kurulum ve devreye alınmasının yanı sıra SEDAŞ'ın mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), SAP ve İş Gücü Yönetimi (WFM) gibi kritik bilişim teknolojileri (BT) ekosistemine tam entegrasyonunu da kapsayarak bütünsel bir dijital yönetim altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Schneider Electric'in şebeke operasyon yazılımları iş ortağı Inavitas, projenin Türkiye'deki regülasyonlara uygun şekilde hayata geçirilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında rol üstlenecek.

Operasyonel verimlilik artacak

EcoStruxure ADMS platformunun SEDAŞ'a sağlayacağı faydalar arasında daha yüksek şebeke güvenilirliği, gelişmiş operasyonel verimlilik ve işletme maliyetlerinde düşüş öne çıkıyor. Sistem ayrıca artırılmış siber ve fiziksel güvenlik, mevzuata tam uyum desteği ve mevcut varlıkların daha etkin kullanımı gibi avantajlar da sunacak.

SEDAŞ, EcoStruxure ADMS ve Inavitas'ın entegrasyon desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

EcoStruxure ADMS, şebeke güvenilirliğini yükseltirken işletme maliyetlerini düşürecek, siber ve fiziksel güvenliği güçlendirecek, mevcut varlıkların kullanımını ise optimize edecek.

Yatırım, SEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki milyonlarca tüketici için daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin kapılarını aralarken, Türkiye'nin enerji altyapısının dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

"Akıllı şebekeler ve dijitalleşme sektörün dönüşümünde önemli fırsatlar sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp, dünyada ve Türkiye'de enerji arzının sürdürülebilirliği ve verimliliği için elektrik dağıtım şirketlerini stratejik paydaşları olarak gördüklerini belirtti.

Akıllı şebekeler ve dijitalleşmenin sektörün dönüşümünde önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Özalp, "Bu süreçte, dağıtım altyapılarının daha esnek, dayanıklı ve verimli hale gelmesi için teknolojik destek sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. SEDAŞ'ın bu öncü projeyle Türkiye'de dijital dönüşüm bayrağını en öne taşımasından ve bu yolculukta teknoloji ortağımız Inavitas ile birlikte kendilerine eşlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Inavitas Üst Yöneticisi (CEO) Erman Terciyanlı, Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısında dijital dönüşümün liderliğini üstlenmekten gurur duyduklarını aktararak, projenin stratejik bir adım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Operasyonel verimlilikte ve hizmet kalitesinde çıtayı yükseltirken, Türkiye'nin enerji omurgasını geleceğe hazır, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduklarının altını çizen Terciyanlı, "İnovasyonu sahaya taşımak, kalıcı değer yaratmak ve geleceğin standartlarını bugünden belirlemek, Inavitas olarak sektöre yön veren en güçlü taahhüdümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da teknolojiyi yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji altyapısını şekillendirmek için kullandıklarını kaydetti.

Yeni sistemle şebeke yönetiminde önemli bir modernizasyon adımı attıklarını vurgulayan Danacı, "Schneider Electric'in EcoStruxure ADMS platformuyla ise bu dönüşümü daha da ileriye taşıyoruz. Proje, SCADA sistemimizin yeteneklerini geliştirmekle kalmayacak, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi, SAP, İş Gücü Yönetimi ve Müşteri Yönetim Sistemi gibi kritik bilişim teknolojilerimizin ekosistemine tam entegrasyon sağlayarak bütünsel bir dijital yönetim altyapısı oluşturacak." ifadelerini kullandı.