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SEDAŞ Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda Buluştu

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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında geleneksel 'Mutlu Yarınlar' etkinliğinde bir araya geldi. Programda başarılı çalışanlara ödülleri verildi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturuldu.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında geleneksel "Mutlu Yarınlar" etkinliğinde buluştu.

Şirketten yapılan açıklamada, online buluşmanın bu yıl dördüncü defa düzenlendiği kaydedildi.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için farkındalığı artırmayı hedefleyen programda başarılı çalışanlara ödülleri törenle verildi.

SEDAŞ'ın Üst Yönetim Ekibi ile tüm çalışanlarının katıldığı online organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin kritik önemine dikkat çekildi.

Programın açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli gündem maddesi olduğunun altını çizdi.

Elektrik dağıtım faaliyetleri esnasında gerekli tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'yi içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda ve zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Çalışan sağlığını önceliğimiz olarak gören kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini tüm iş süreçlerimize yerleştiriyoruz. Faaliyetlerimizde iş kazası risklerini saptıyor, gerekli tüm tedbirleri alıyor, çalışanlarımızın güvenli koşullarda işlerini yapmalarını hedefliyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz üst düzey önlemlere eksiksiz ve titizlikle uymak çok önemli. Müşterilerimize kesintisiz enerji ulaştırırken, tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için en üst seviyede tedbirleri alarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştiren değerli SEDAŞ ailesine teşekkür ederim."???????

Kaynak: AA / Ekonomi

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