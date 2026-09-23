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Scarlet Lady Muğla Bodrum'a 2 bin 637 turist getirdi, gemi Mykonos'a gidecek

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Scarlet Lady Muğla Bodrum'a 2 bin 637 turist getirdi, gemi Mykonos'a gidecek
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Bahama bayraklı Scarlet Lady kruvaziyeri, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 637 turist getirdi. Çoğu ABD'li yolcular gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı; geminin sonraki durağının Mykonos Limanı olacağı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 637 turist getirdi.

Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 2 bin 637 yolcu ile 1142 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

"Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mykonos Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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