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Sber, Saratov'daki veri merkezine İHA saldırısını doğruladı, sistemler normal

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Sber Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyakhin, Saratov bölgesindeki Balakovo'da bulunan veri merkezine İHA saldırısı düzenlendiğini doğruladı. Vedyakhin, saldırıya rağmen bankanın tüm sistem ve hizmetlerinin normal şekilde çalıştığını bildirdi.

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyakhin, şirketin Saratov bölgesindeki veri merkezine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini ancak bankanın tüm sistem ve hizmetlerinin normal şekilde çalıştığını bildirdi.

Vedyakhin, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saratov bölgesindeki Balakovo şehrinde bulunan veri merkezine yönelik İHA saldırısı iddialarını doğrulayan Vedyakhin, "Veri merkezimize saldırı düzenlendiğini doğruluyoruz. Bununla birlikte Sber'in tüm sistemleri ve hizmetleri normal şekilde çalışıyor." dedi.

Rus teknoloji şirketi Yandex de 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo ve 11 Ekim'de Vladimir kentindeki veri merkezlerinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu, 9 Ekim'de Kaluga bölgesindeki veri merkezinin de saldırıda hasar gördüğünü ve altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.

Saldırıların ardından Yandex'in bazı hizmetlerinde aksaklıklar yaşanırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, konunun hükümet tarafından ele alındığını ve şirketin saldırıların sonuçlarını gidermek için çalışmalar yürüttüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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