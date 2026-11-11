Sber'in ocak-ekim net karı yüzde 17,6 artışla 1 trilyon 670 milyar rubleye ulaştı

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Rusya'nın en büyük bankası Sber'in net karı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 670 milyar rubleye (yaklaşık 20,2 milyar dolar) yükseldi.

Sber'in Rus muhasebe standartlarına göre hazırladığı bilançosunda, bankanın öz sermaye getiri oranının yüzde 22,4'ten yüzde 22,9'a çıktığı belirtildi.

Bankanın net faiz gelirleri ocak-ekim döneminde yüzde 23,7 artarak 3,1 trilyon rubleye yükselirken, net komisyon gelirleri yüzde 1,4 azalışla 590,8 milyar rubleye geriledi.

Sber'in aynı dönemde faaliyet giderleri yüzde 14,6 artarak 1 trilyon 31,1 milyar rubleye, kredi karşılık giderleri ve kredi değerlemelerinden kaynaklanan giderleri de yüzde 35,7 yükselişle 609,1 milyar rubleye çıktı.

Bankanın toplam sermayesi ise ekimde yüzde 2 artarak 8,39 trilyon rubleye ulaştı.

Kaynak: AA