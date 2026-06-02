Sayıştay'dan yapay zeka destekli dijital denetim sistemi

Sayıştay Başkanı Metin Yener, milyarlarca satırlık verinin kısa sürede analiz edilebileceği, hata ve usulsüzlük risklerinin makine öğrenmesi modelleriyle önceden tahmin edilebildiği dijital denetim sistemine geçtiklerini belirterek, "Bu sistemin tam anlamıyla işlevsel hale gelmesi, kurumlar arası veri entegrasyonunun kesintisiz sağlanması ve sistemlerin birbirini okuyabilmesine bağlıdır." dedi.

Sayıştay Başkanlığı'nda düzenlenen "Sayıştayın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Programı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Yener, burada yaptığı konuşmada, küresel düzeydeki yüksek belirsizliği, karmaşık süreçleri ve değişimin hızını dikkate alarak Sayıştayın kurumsal mimarisini bütüncül yaklaşımla sürekli gözden geçirdiklerini söyledi.

Denetimin değerinin yalnızca hata ve uygunsuzluk sayısıyla değil, karar alma süreçlerine sağladığı katkı ve kaynak kullanımının etkinliğini artırma yeteneğiyle de ölçüldüğünü anlatan Yener, "Dünyada kamu mali yönetiminin giderek daha fazla kriz yönetimi ve acil durum harcaması döngüsüne sürüklenmesi de dinamik ve öngörücü denetime dönüşümünü zorlayan diğer bir nedendir. Bu anlamda kamu mali yönetiminin dönüşümü ile Sayıştay denetimlerinden beklentilerin değişimi, birbirini besleyen ve tamamlayan iki temel süreç olarak ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Yener, Sayıştayın dönüşümünün, denetimin dijitalleşmesi, yeni teknolojilerin kullanımı, veri analitiği kullanımının yaygınlaşması ve denetçi yetkinliğinde dönüşüm eksenlere dayandığına işaret ederek, dijitalleşmeyle verimlilik sıçraması patikasına girmeyi beklediklerini dile getirdi.

"Yapay zeka ve büyük veri analizini denetimlerin merkezine aldık"

Yapay zeka ve büyük veri analizini denetimlerin merkezine aldıklarını belirten Yener, şöyle devam etti:

"Geleneksel uygunluk testlerinin yerini makine öğrenmesi algoritmasının alması, hem bir verimlilik tercihi hem de denetim kapasitemizin yeterliliği açısından zarurettir. Makine öğrenmesi algoritmaları, riskli davranış kalıplarını tanımlayabilmekte ve bu kalıpların tekrar ortaya çıkma olasılığını hesaplayabilmektedir. Yapay zeka modelleri ise bütçe kalemlerini kısa sürede tarayarak kurumlar arası fiyat tutarsızlıklarını ve mükerrer harcamaları anlık tespit edebilmektedir. Milyarlarca satırlık verinin kısa sürede analiz edilebileceği, hata ve usulsüzlük risklerinin makine öğrenmesi modelleri ile önceden tahmin edilebildiği dijital denetim sistemine geçiyoruz. Bu sistemin tam anlamıyla işlevsel hale gelmesi, kurumlar arası veri entegrasyonunun kesintisiz sağlanması ve sistemlerin birbirini okuyabilmesine bağlıdır."

Yener, yapay zekanın, denetlenmesi gereken güçlü bir yardımcı olduğunu düşündüklerini bildirerek, "Sayıştay olarak kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Yapay Zeka Destekli Denetim Asistanımız teknik düzeyde tamamlanmış olup etik ve yasal çerçevesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Veri analitiğini, denetim süreçlerinde temel araç olarak konumlandırdık"

Veri analitiğini, denetim süreçlerinde temel araç olarak konumlandırdıklarını anlatan Yener, devletlerin etkililiğinin artık yalnızca ekonomik büyüklükleriyle değil, veri toplama, işleme ve anlamlandırma kapasiteleriyle de ölçüldüğünü söyledi.

Yener, bu dönüşümün, veri temelli ve algoritmik karar alma süreçlerinin merkezde olduğu yeni yönetim ve denetim anlayışını ortaya çıkardığına işaret ederek, "Büyük veri teknolojilerinin sunduğu imkanlarla verinin yalnızca bir bölümünü değil, tamamını eş zamanlı analiz edebilen algoritmik modellere geçiyoruz. Böylece denetim, örnekleme temelli sınırlı incelemeden çıkarak tüm verileri kapsayan, sürekli ve gerçek zamanlı bir güvence mekanizmasına dönüşecektir." diye konuştu.

Kurumların hesap verebilirliğinin yalnızca mali tabloların doğruluğuyla değil, bu tabloları üreten bilişim sistemlerinin güvenilirliğiyle de ölçüldüğünü dile getiren Yener, şunları kaydetti:

"Sayıştay olarak algoritmik süreçlerin hukuka uygunluğunu, etik olup olmadığını ve ayrımcılık yapıp yapmadığını denetlemeye de başlıyoruz. Denetimlerimizi, bilgi güvenliği düzenlemelerine uyum, yazılımların yerlilik oranı, kritik altyapılardaki bağımlılık, siber dayanıklılık, veri standartlarının bütünlüğü ve kurumlar arası veri asimetrileri gibi alanları kapsayacak şekilde tasarlıyoruz. Bu denetimlerle teknolojik dönüşümün hukuki sınırlarını korumayı ve dijital dünyada kamusal dürüstlüğe güvence sağlamayı amaçlıyoruz."

Yener, son bir yılda Arnavutluk, Kosova, Özbekistan ve Somali sayıştaylarına eğitim desteği verildiğini belirterek, Libya Sayıştayının denetim, bilişim ile veri analiz sistemlerinin kuruluşuna destek sunmaya devam ettiklerini söyledi.