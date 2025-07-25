Sayıştay Başkanlığı 11 Şoför Alacak

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Sayıştay Başkanlığı, sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 11 şoför alımı yapacak. Başvurular 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak.

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför istihdam edecek.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlığın hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla 11 şoför alınacak.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden çevrim içi yapılacak. Sayıştay'da, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura sonucu belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.

Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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