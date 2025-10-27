Haberler

Savunma ve Havacılıkta Çevresel Testlerin Önemi Masaya Yatırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

STG Mühendislik tarafından düzenlenen seminerde, çevresel testlerin savunma ve havacılık sistemlerindeki güvenilirlik, standartlaşma ve sertifikasyon süreçleri ele alındı. Seminer, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 91 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

STG Mühendislik tarafından düzenlenen seminerde, çevresel testlerin savunma ve havacılık sistemlerinde güvenilirlik, standartlaşma ve sertifikasyon süreçlerindeki stratejik önemi masaya yatırıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) desteğiyle düzenlenen Askeri ve Sivil Havacılıkta Çevresel Testler Semineri, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 91 firmadan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çevresel testlerin temelleri, MIL-STD-810 ve RTCA DO-160 standartları, akreditasyon süreçleri, test laboratuvarlarında personel yetkinliği, uygulama senaryoları ve sertifikasyon planlaması gibi konular tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STG Yönetim Kurulu Başkanı Koray Gürbüz, çevresel testlerin savunma ve havacılık projelerindeki kritik rolüne işaret ederek, yerli test altyapısının güçlendirilmesinin sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

MilSOFT Genel Müdürü Mustafa Özçelik de Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği güçlü konuma dikkati çekerek, "Savunma sanayimiz artık kendi platformlarını, alt sistemlerini ve kritik bileşenlerini üretebilir hale gelmiştir. Bu büyük kazanımın devamı, test ve sertifikasyon süreçlerinde gösterilecek başarıya bağlıdır. Çevresel testleri geçemeyen bir hava platformunun sahaya çıkması büyük zafiyetler oluşturabilir. Test konusunda altyapıya, insan kaynağına ve standartlaşmaya yapılan yatırımlar kritik öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

STG Mühendislik Sistem Test ve Doğrulama Müdürü Oğuzhan Gökdemir tarafından yürütülen teknik oturumlar, interaktif soru-cevap bölümleri ve saha uygulamalarına dair açıklamalarla devam etti.

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.