Savunma ve Havacılıkta Çevresel Testlerin Önemi Masaya Yatırıldı

STG Mühendislik tarafından düzenlenen seminerde, çevresel testlerin savunma ve havacılık sistemlerinde güvenilirlik, standartlaşma ve sertifikasyon süreçlerindeki stratejik önemi masaya yatırıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) desteğiyle düzenlenen Askeri ve Sivil Havacılıkta Çevresel Testler Semineri, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 91 firmadan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çevresel testlerin temelleri, MIL-STD-810 ve RTCA DO-160 standartları, akreditasyon süreçleri, test laboratuvarlarında personel yetkinliği, uygulama senaryoları ve sertifikasyon planlaması gibi konular tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STG Yönetim Kurulu Başkanı Koray Gürbüz, çevresel testlerin savunma ve havacılık projelerindeki kritik rolüne işaret ederek, yerli test altyapısının güçlendirilmesinin sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

MilSOFT Genel Müdürü Mustafa Özçelik de Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği güçlü konuma dikkati çekerek, "Savunma sanayimiz artık kendi platformlarını, alt sistemlerini ve kritik bileşenlerini üretebilir hale gelmiştir. Bu büyük kazanımın devamı, test ve sertifikasyon süreçlerinde gösterilecek başarıya bağlıdır. Çevresel testleri geçemeyen bir hava platformunun sahaya çıkması büyük zafiyetler oluşturabilir. Test konusunda altyapıya, insan kaynağına ve standartlaşmaya yapılan yatırımlar kritik öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

STG Mühendislik Sistem Test ve Doğrulama Müdürü Oğuzhan Gökdemir tarafından yürütülen teknik oturumlar, interaktif soru-cevap bölümleri ve saha uygulamalarına dair açıklamalarla devam etti.