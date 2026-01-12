Savunma Sanayii Zirvesi II Ankara'da Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi 14-15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında karara bağlanan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, lise düzeyindeki öğrencilerden üniversite gençliğine, genç profesyonellerden sektör yöneticilerine kadar uzanan geniş bir hedef kitleye yönelik çok sayıda proje ve program hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde sürdürülebilir insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli yetenek havuzunun genişletilmesi ve stratejik alanlarda kritik yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki projeler, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak akıl, istişare, güç birliği gibi unsurları barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla 2024 Eylül'de birincisi gerçekleştirilen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi, 1100'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı.

"Yetenek ve Yetkinlik" temasıyla yapılan ilk zirvede, iki gün boyunca 7 panel oturumu, 4 ana konuşma (keynote) ve 7 kısa sohbet (Mini Talks) etkinliği düzenlendi. Program süresince savunma sanayisi ekosisteminin insan kaynağına ilişkin mevcut durumu, karşılaşılan yapısal zorluklar, geleceğe yönelik yetenek ve yetkinlik ihtiyaçları ile liderlik yaklaşımları çok boyutlu olarak ele alındı.

37'den fazla konuşmacının yer aldığı zirveye, 1500'ün üzerinde katılımcı bekleniyor

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi ise 14-15 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla liderlik teması altında Ankara'daki Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirveye, savunma sanayisi şirketlerinde görev yapan insan kaynakları ve akademi profesyonellerinin yanı sıra teknik ekipleri yöneten liderlerin de etkinliğe aktif şekilde dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, teknik uzmanlık ile yönetsel bakış açısının kesişim noktasında yer alan liderlik yaklaşımları, yeni nesil yetkinlikler, dijital dönüşümün insan kaynağına etkisi, değişen organizasyon yapıları ve geleceğin lider profilleri gibi başlıklar etkinlikte ele alınacak.

İlk etkinliğe kıyasla kapsamı genişletilen zirvede 37'den fazla konuşmacı ve 1500'ün üzerinde katılımcının ağırlanması öngörülüyor.

"Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi II"nin sektörde liderlik kültürünün güçlendirilmesine, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına ve Milli Yetkinlik Hamlesi hedefleri doğrultusunda insan kaynağı politikalarının daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine stratejik katkı sunması hedefleniyor.