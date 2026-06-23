Osmaniye'de Savrun Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı süren Savrun Barajı'nın fiziki tamamlanma oranının yüzde 78'i aştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yazılı açıklamasında, barajın tamamlanmasıyla 143 bin 560 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Barajın gövde dolgusu ve dolusavak imalatının devam ettiğini kaydeden Balta, "Projede yüzde 78 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken projeyi bir an önce tamamlamak için adeta zamanla yarışıyoruz. İnşa çalışmaları kapsamında ulaşım yolları, enjeksiyon, batardo, topuk plağı ankraj ve betonarme imalatları gibi birçok aşama tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Balta, Savrun Barajı'nın Osmaniyeli üreticilere yıllık 207 milyon lira kazanç sağlayacağını belirterek, "93 milyon metreküp depolama hacmine sahip Savrun Barajı tamamlandığında, Osmaniye'nin bereketli suları çiftçilerimizin hizmetine sunularak milli ekonomiye katma değer sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.