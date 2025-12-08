Haberler

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Güncelleme:
Ülkesi Rusya ile savaşta olan Ukraynalı genç kadın, paralarının değer kazanıp TL ile aynı seviyeye gelmesini kutladı. Sosyal medyada paylaştığı videoda genç kadın, "Paramızın değeri aynı, Kardeş ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'dan genç bir kadın dikkat çeken bir video paylaştı. Ülkesinin para birimi olan Grivna'nın değerinin, Türk lirası ile aynı seviyeye geldiğini gören genç bir kadın, sosyal medyada bu durumu kutladı.

"PARAMIZIN DEĞERİ TL İLE AYNI, KARDEŞ ÜLKEYİZ"

Paylaştığı videoda neşeli anlar yaşayan Ukraynalı kadın, "Paramızın değeri aynı, Kardeş ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

vay be. savaştaki ülkenin parası ile aynı. Halal olsun dayı oğlu.

Haber Yorumlarıozgurinnyc:

Ben ekonomistim!!!!iste sonuc paramiz savsta olan ukrayna para birimine dahi deger kaybediyorsa vay halimize!!!ama makarnacilara sorarsan Amerika avrupa bizi gisganiyyyy))))

Haber YorumlarıArslaner:

Sizin gibi laik kesime memleketi teslim etseydik Ukrayna'dan beter olurduk Sizin gibi cebimizi düşünmüyoruz Zihniyyet meselesi.

Haber Yorumlarıceyhun yılmaz:

Soğuk savaşda olduğumuzu anlayamamış bir samancı daha

Haber Yorumları25cz66n7rm:

2017 yılında 13 kuruş 1 grivna ediyordu… Ekonomist ülkeyi öyle güzel yönettiki adamlar savaşıyor ama bizim paramız daha hızlı değer kaybediyor. adamların başkanı beyazsarayda fırça yiyor gene bizim paramız değer kaybediyor. Bizim başkanımız beyazsarayda ne isteseler veriyor sonra gene bizim paramız değer kaybediyor….

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Çünkü bizim paramız yokkkk.

Haber Yorumlarıekrem celebi :

amaa Rusya da Avrupa'da sayılır çoğunluğu hani avrupa bizi kiskaniyordu

Haber YorumlarıBARBAROS:

Herkesin aklına gelen ilk yorumu yaptım sayın.........

