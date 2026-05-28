Bakan Yumaklı, üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların ESK tarafından satın alınacağını bildirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kilogram başına alım fiyatları açıklandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, vatandaşların bayramını kutlayarak bayramın sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ESK tarafından satın alınacağını bildirdi.

Yumaklı, söz konusu kurbanlık hayvanların 1-7 Haziran tarihleri arasında ESK tarafından satın alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kurumumuza başvurabilecek. TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, kurumumuzun 'Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatı' doğrultusunda hayvanlar satın alınacak."

ESK tarafından belirlenen fiyatlar

Bu kapsamda, ESK'nin bu yıl için büyükbaş kurbanlık alım fiyatları karkas kilogram başına tosunda 600 lira, düvede 530 lira ve inekte 470 lira olarak belirlendi.

Küçükbaş alım fiyatları ise kilogram başına kuyruklu olarak kuzuda 480 lira, tokluda 410 lira, koyunda 400 lira, oğlakta 270 lira, çepiçte 250 lira ve keçide 200 lira oldu.

Kuyruksuz olarak da kuzuda alım fiyatı kilogram başına 600 lira, tokluda 550 lira ve koyunda 490 lira olarak tespit edildi.

Öte yandan, söz konusu fiyatlar tavan fiyat olup, yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
