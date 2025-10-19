Haberler

Sason'da Açık Artırmada 340 Bin Liraya Satılan Bal, Üreticilere Destek Oldu

Batman'ın Sason ilçesinde, Ege Üniversitesi tarafından analizi yapılan organik Sason balı açık artırmada kilogramı 340 bin liraya satılarak rekor kırdı. Alıcı Mehmet Kandemir, elde edilen geliri üreticilere aktardı.

Batman'ın Sason ilçesinde açık artırma ile 340 bin liraya satılan baldan elde edilen gelir üreticilere verildi.

Sason Kaymakamlığı bünyesinde "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" dahilinde üretilen ve Ege Üniversitesi tarafından numune analizi yapılarak ülkede üretilen en kaliteli bal olduğu belirlenen organik Sason balı, açık artırmayla bir kilosu 340 bin lira gibi rekor bir fiyatla alıcı buldu. Açık artırmada bala en yüksek fiyatı vererek satın alan Mehmet Kandemir, parayı besicilerin hesabına aktardı. Kandemir, Sason Kaymakamlığında Kaymakam Furkan Başar ve bal üreticileriyle bir araya gelerek ödemesini yaptığı balın dekontlarını teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
