SASKİ'nin 2024 yılı gelir bütçesi 3,6 milyar TL olarak kabul edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) 2024 yılı gelir bütçesi 3,6 milyar TL olarak kabul edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 'Sel ve su baskınlarını önleme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) 2024 yılı gelir bütçesi 3,6 milyar TL olarak kabul edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir "Sel ve su baskınlarını önleme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak" dedi.

SASKİ 2023 Yılı 2'nci Olağan Genel Kurulu 2'nci Birleşimi bugün gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, başkanlığında yapılan genel kurulda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. SASKİ'nin 2024 yılı gelir bütçesi ise 3 milyar 600 milyon olarak açıklandı.

Genel kurulda konuşma yapan Başkan Demir, "Samsun'da su ve altyapı noktasında tarihi bir sıçrama yaşanmıştır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kazanan Samsun oldu. Biz bir söz vermiştik, 'Su sorunu olan mahallemiz kalmayacak, altyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak' diye. Söz verdiğimiz gibi bu dönem bunu başarıyoruz" diye konuştu.

"Sel ve su baskınlarını önleme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak"

Ani ve şiddetli sağanak yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel ve su baskınlarını önlemek için önemli çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Başkan Demir, "Canik, Terme ve Bafra ilçelerinde yağmur suyu keson terfi merkezleri inşa eden SASKİ Genel Müdürlüğümüz, cadde ve bulvarlarda ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle ihtiyaca cevap veremeyen yağmur suyu şebekelerini büyük kolektör hatlarıyla yeniliyor. Atakum ilçesinde Türk-İş'te 1640 metre uzunluğundaki hatta çalışmalarımız devam ediyor. Kalkancı Mahallesi'nde bin 200 metre, Baruthane' de ise 570 metrelik projemiz hızla ilerliyor. En kısa sürede bu çalışmaları tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN