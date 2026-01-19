Haberler

SARSILMAZ ABD'de düzenlenecek SHOT Show 2026'ya katılacak

SARSILMAZ ABD'de düzenlenecek SHOT Show 2026'ya katılacak
Güncelleme:
SARSILMAZ, 20-23 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek SHOT Show 2026'ya katılarak, savunma sanayisindeki entegre hizmet portföyünü ve grup şirketleriyle olan işbirliğini tanıtacak. Şirket, ABD pazarındaki başarılarını diğer coğrafyalara güçlü bir referans olarak sunmayı hedefliyor.

SARSILMAZ, 20-23 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek "SHOT Show 2026"ya grup şirketleriyle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SARSILMAZ ve grup şirketleri, farklı çap ve kalibrelerde silah ve mühimmattan, uzaktan komutalı savunma sistemlerine ve yüksek hassasiyetli metal enjeksiyon (MIM) teknolojilerine uzanan ürün ve yetkinlik portföyüyle savunma sanayisinde uçtan uca entegre hizmet sunabilen küresel yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Tasarımdan üretime, testten saha kullanımına kadar tüm süreçleri tek çatı altında yöneten yapı, operasyonel güvenilirlik, sürdürülebilir kalite ve hızlı adaptasyon avantajı sağlıyor.

ABD, şirketin küresel büyüme ve konumlanma stratejisinde kritik referans pazarı niteliği taşıyor. ABD'de yerel yapılanması SARUSA üzerinden faaliyet gösteren şirket, yalnızca sivil segmentte değil, birçok eyalette kolluk kuvvetlerinin envanterinde aktif olarak kullanılan ürünleriyle de güvenilirliğini sahada kanıtladı.

Şirket, ABD pazarında elde edilen başarıyı diğer coğrafyalar için güçlü bir referans noktası olarak konumlandırıyor.

SARSILMAZ, fuara katılımla yalnızca ürünlerini değil, grup şirketleriyle oluşturduğu bütünleşik üretim ve teknoloji gücünü de küresel sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, fuarın stratejik önem taşıdığını belirtti.

Fuarın, Amerika kıtasındaki müşterileriyle doğrudan temas kurabildikleri, sektörün yönelimlerini yakından takip ettikleri ve rekabet güçlerini sahada ölçtükleri en kritik platformlardan biri olduğuna dikkati çeken Kızıltan, şunları kaydetti:

"ABD, diğer pazarların dikkatle izlediği bir referans noktası. Bugün SARSILMAZ olarak yalnızca ürün kalitemizle değil, grup şirketlerimizle oluşturduğumuz entegre yapı sayesinde sunduğumuz sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül hizmet anlayışıyla fark yaratıyoruz. Bu sinerjik 'bütünleşik güç' ile ABD'den tüm dünyaya net bir mesaj veriyoruz. Üretim gücümüz, teknolojimiz ve sahada kendini kanıtlamış ürünlerimizle SARSILMAZ size yeter."

500

