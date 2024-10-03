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Sarraf Mehmet Karakoyun'dan Altın Yatırımı Tavsiyesi

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Kayserili sarraf Mehmet Karakoyun, altının güven veren bir yatırım aracı olduğunu belirterek, yatırımcılara altın almayı önerdi. Dünya gündemindeki olayların altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden Karakoyun, gram altının yıl sonuna kadar 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arasında olabileceğini söyledi.

Yatırımda altın tavsiyesi

Sarraf Mehmet Karakoyun :

"Altın yatırımcısına güven veren bir maden"

KAYSERİ - Kayseri'de sarraflık yapan Mehmet Karakoyun, yatırım yapacak vatandaşlara önerilerde bulunarak, "Altın yatırımcısına güven veren bir maden" dedi.

Altının son dönemde yükseliş trendine girdiğini dile getiren sarraf Mehmet Karakoyun, dünya gündemindeki çalkalanma ve savaş gündemlerinin altını tetiklediğini söyledi. Karakoyun, " Şu anda gram altın 3 bin 50 TL civarında, çeyrek altın ise 5 bin TL civarında satışa sunulmaktadır. Sene sonuna yaklaşırken gram altında beklenti 3 bin TL'nin üzerindeydi. Çeyrek altında da yine 5 bin TL'ye ulaşacağı yönündeydi. Bundan sonraki süreçte de konuşulan rakamlar 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arasında gram altının satılacağı, 5 bin 400 ile 5 bin 500 TL de çeyrek altının satılacağı rakamlar. Ben olacak kanaatindeyim. Çünkü gündemdeki son olaylardan sonra özellikle İran'ın gerçekleştirdiği savaş hamlesinden sonra altın bir atak halinde. Dünyanın parası altın. Yani burada döviz cinsinden ziyade dünya üzerindeki devletler ticaretlerini her zaman altın baz alarak yaparlar. Dünyadaki güçlü devletlerin altına yönelmesi zaten bunu bir işaretidir" diye konuştu.

Vatandaşların boşta duran paralarını altınla değerlendirmelerini tavsiye eden Karakoyun, "Altın yatırımcısına güven veren bir maden. Kağıt yanabilir, gidebilir. Ancak altın öyle bir maden değil düşse de sonuç olarak altın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - Ekonomi

Mehmet Karakoyun Kayseri Dünya

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