Artvin Valisi Turan Ergün: 'Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyonun üzerinde yolcu geçti'

Artvin Valisi Turan Ergün, Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyon 42 bin yolcu ve 740 bin aracın geçtiğini belirterek kapıdan yapılan ihracatın 17 milyar 74 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Vali Turan Ergün, burada yaptığı açıklamada "Artvinimiz için büyük öneme sahip olan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçiş imkanı sayesinde vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih ettiği kara hudut kapılarından biridir. 2025 yılında Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,33 oranında azalarak 5 milyon 42 bin olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında bu sayı 5 milyon 555 bin idi. Araç giriş ve çıkışlarında da yüzde 6,6 oranında azalma yaşanmış, 2024'te 792 bin olan araç geçişi 2025'te 740 bine gerilemiştir. Buna karşın ihracat rakamlarımızda artış yaşanmış, Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracat yüzde 4 artarak 17 milyar 74 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

"Gümrüğümüzde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımız da titizlikle sürdürülmektedir" diyen Ergün "588 olayda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ile 1 milyar 251 milyon 739 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Vali Turan Ergün, 31 Aralık'ta Ardanuç ilçesinin Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketi ile ilgili olarak da "Arama kurtarma çalışmalarında iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış, bir vatandaşımız için ise bölgede yüksek çığ riski nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verilmiştir. Şartlar oluştuğunda çalışmalarımız yeniden devam edecektir" bilgilerini paylaştı. - ARTVİN